Анна Седокова считает излучаемую внутреннюю энергию главным показателем красоты

Недавно Анна Седокова стала жертвой хейтеров. Неизвестные девушки опубликовали её неудачный снимок, вызвавший немало разговоров в интернет-сообществе. Знаменитость заявила, она простила фотографа за кадры, несмотря на негативную общественную реакцию. Сама звезда соглашается, она не идеальна и не имеет такой стройной фигуры, как представительницы прекрасного пола, запечатлевшие её, но она наверняка счастливей их. Они имели стройную внешность, но не она для певицы является главным показателем красоты. Куда важнее иметь внутреннюю энергию. Именно благодаря ей люди и привлекают окружающих, даже если пропорции их тела не соответствуют новомодным тенденциям.Экс-участница группы "ВИА Гра" заверила, люди с сильной и чистой энергией имеют самые крепкие отношения. В человеческой взаимосвязи внешность имеет не доминирующее значение, ведь даже самые красивые люди не могут стать счастливыми, если не способны позитивно пообщаться с возлюбленными. Мнение исполнительницы очень быстро нашло отклик среди поклонников. Артистку "засыпали" благодарностям, а также одобрительными лайками комплиментами.