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Помолодевший Стас Михайлов одевается как рэпер

Стас Михайлов, отметивший 27 апреля 50-летие, не только заметно помолодел, но и сменил привычный для себя стиль одежды. На фото, появляющихся в последнее время в Instagram-микроблоге знаменитости, он предстает в образе рэпера.
Помолодевший Стас Михайлов одевается как рэпер

Певец теперь отдает предпочтение не элегантным костюмам, а худи с надписями, штанам с лампасами и стильным бейсболкам. Поклонники, заметив, как подтянулся овал лица Михайлова, и исчезли мимические морщины, заподозрили его в пластической операции.

Многие считают, что помолодевший артист пытается быть на хайпе, поэтому пересмотрел стиль одежды. Фанаты не удивятся, если вскоре знаменитость сменит репертуар и вместо романтичных композиций начнет читать рэп. Сам Михайлов, отдыхающий сейчас с семьей в Монако, пока не объясняет, с чем связаны такие кардинальные изменения его имиджа.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:56

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