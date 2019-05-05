Помолодевший Стас Михайлов одевается как рэпер

Певец теперь отдает предпочтение не элегантным костюмам, а худи с надписями, штанам с лампасами и стильным бейсболкам. Поклонники, заметив, как подтянулся овал лица Михайлова, и исчезли мимические морщины, заподозрили его в пластической операции.Многие считают, что помолодевший артист пытается быть на хайпе, поэтому пересмотрел стиль одежды. Фанаты не удивятся, если вскоре знаменитость сменит репертуар и вместо романтичных композиций начнет читать рэп. Сам Михайлов, отдыхающий сейчас с семьей в Монако, пока не объясняет, с чем связаны такие кардинальные изменения его имиджа.