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В Москве при нападении от ножевых ран погибла 24-летняя женщина

В Москве минувшей ночью погибла 24-летняя женщина, подвергшаяся нападению. Она умерла от ножевых ран вскоре после происшествия.
В Москве при нападении от ножевых ран погибла 24-летняя женщина

В Москве на улице Планетной произошёл инцидент, завершившийся гибелью человека, а также госпитализацией ещё одного участника происшествия. В ночное время суток 24-летняя женщина и её 32-летний спутник подверглись нападению со стороны лиц, чьи личности пока не установлены. В результате разгоревшегося конфликта началась драка, в ходе которой было применено холодное оружие. Представительница прекрасного пола погибла на месте спустя небольшой промежуток времени после ранения, а её спутника доставили в госпиталь, но судьба пострадавшего пока неизвестна.

Отмечается, инцидент произошёл близ проезжей части. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По имеющимся данным, происшествие попало на камеры наружного наблюдения.



 
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Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:29

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