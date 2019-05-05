В Москве при нападении от ножевых ран погибла 24-летняя женщина





В Москве на улице Планетной произошёл инцидент, завершившийся гибелью человека, а также госпитализацией ещё одного участника происшествия. В ночное время суток 24-летняя женщина и её 32-летний спутник подверглись нападению со стороны лиц, чьи личности пока не установлены. В результате разгоревшегося конфликта началась драка, в ходе которой было применено холодное оружие. Представительница прекрасного пола погибла на месте спустя небольшой промежуток времени после ранения, а её спутника доставили в госпиталь, но судьба пострадавшего пока неизвестна.Отмечается, инцидент произошёл близ проезжей части. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По имеющимся данным, происшествие попало на камеры наружного наблюдения.