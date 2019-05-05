Ученые выяснили, что кожа является «системой связи» между людьми





Прикосновение зачастую называют одним из ключевых невербальных факторов, воздействующих на общение. Теперь же специалисты выяснили, что кожа служит для людей своеобразной «системой связи».По словам исследователей, кожа является сверхчувствительным органом, поскольку в ней содержится множество нервных окончаний, способных ощущать холод, теплоту, боль и давление. Примечательно, что некоторые физиологи считают единственным чувством человека осязание, а слух, вкус, обоняние и зрение называют его производными.Рассказывая о роли кожи в общении между людьми, ученые отметили, что тактильные контакты чрезвычайно многообразны (поглаживание, щекотание, обнимание, сжимание и так далее). Традиционно считается, что общаться посредством прикосновений могут только супруги, близкие родственники и друзья. При этом женщины испытывают такое сенсорное вторжение в гораздо большей степени, чем мужчины.