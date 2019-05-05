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Ученые считают, что жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы

Научные работники считают, что жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы. Специалисты не исключат возникновения жизни при помощи астероида из Солнечной системы.
Ученые считают, что жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы

Исследователи космического пространства так и не смогли точно определить родину астероида Oumuamua. Специалисты сходятся во мнении, что на поверхности этого объекта находятся разные минералы из других систем, некоторые предполагают, что там есть даже бактерии. Подобные космические тела минимум 100 раз на протяжении всего времени существования Земли врезались в третью планету от Солнца. Это позволило экспертам подкрепить теорию - жизнь на Голубой планете могла зародиться из другой звездной системы.

Ученые не исключают возникновение жизни благодаря астероиду из Солнечной системы. Сейчас специалистами зафиксировано большое количество космических объектов, которые регулярно входят в атмосферу Земли. Часть небесных тел до этого момента находилась на орбите других планет.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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