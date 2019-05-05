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"Нахожу проблемы, там, где их нет": Анфиса Чехова рассказала о значении тату на своей шее

На теле известной телеведущей Анфисы Чеховой присутствует несколько татуировок. Недавно звезда объяснила значение одной из них, которая находится на шее.
"Нахожу проблемы, там, где их нет": Анфиса Чехова рассказала о значении тату на своей шее

В своем посте в аккаунте Instagram Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам, что татуировка, которая расположена на её шее, означает следующее: «Я принимаю тот факт, что мир он правильный, просто я на него смотрю не всегда правильно. Нахожу проблемы, там, где их нет». К цитате она прикрепила фотографию, на которой видна непосредственно надпись на латыни.

На фото ведущая наклонилась вниз, чтобы обеспечить максимальную видимостью тату. Пользователи также отметили восхитительную фигуру звезды и подчеркнули глубокий философский смысл, который изложен в надписи на теле Анфисы Чеховой.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:01

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