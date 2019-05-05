"Нахожу проблемы, там, где их нет": Анфиса Чехова рассказала о значении тату на своей шее

В своем посте в аккаунте Instagram Анфиса Чехова рассказала своим подписчикам, что татуировка, которая расположена на её шее, означает следующее: «Я принимаю тот факт, что мир он правильный, просто я на него смотрю не всегда правильно. Нахожу проблемы, там, где их нет». К цитате она прикрепила фотографию, на которой видна непосредственно надпись на латыни.На фото ведущая наклонилась вниз, чтобы обеспечить максимальную видимостью тату. Пользователи также отметили восхитительную фигуру звезды и подчеркнули глубокий философский смысл, который изложен в надписи на теле Анфисы Чеховой.