АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Три кольца вокруг Солнца возникли над Великими озерами в Канаде

Известный уфолог Скотт Уоринг снова поделился на своем официальном сайте информацией о загадочном явлении, у которого пока нет официального научного объяснения. Он опубликовал снимки, сделанные в районе Великих озер в Канаде, на которых изображены три кольца вокруг Солнца.

Три кольца вокруг Солнца возникли над Великими озерами в Канаде

Рассуждая о природе таинственного оптического явления, Скотт Уоринг отметил, что в этом случае речь однозначно не идет о северном сиянии, поскольку Солнце садится не на севере, а на западе. Он предположил, что появление трех колец вокруг небесного тела связано с избытком энергии в районе Великих озер.

По словам эксперта, чрезмерный выброс энергии мог сопровождать процесс поднятия огромного транспортного средства инопланетян со дна озер. Гости из космоса находились под водой до заката, чтобы потом улететь незамеченными в темноте. Подводя итоги, Скотт Уоринг высказал точку зрения, что, скорее всего, на дне канадских озер расположена подводная станция представителей внеземных цивилизаций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ясновидящая Саона выступила в защиту
Три кольца вокруг Солнца возникли над
Ольга Кабо опубликовала снимок в
Отец Марии Машковой настоял на её
Дочь Розы Сябитовой отдыхает в Париже с
Медицинские халаты могут быть опасны
Актриса Амалия Мордвинова была замечена
Аналитик составили рейтинг самых
Специалисты составили рейтинг самых
Певица Адель празднует свой день
Найдены доказательства зафиксированного
Сати Казанова рассказала в Instagram о
Ученые раскрывают историю жизни
Сыновья Юрия Стоянова отказались от
Ученые: Орехи при чрезмерном
«Да, я такой»: Станислав Садальский
МиГ-31 оборудовали новой
В Новокузнецке 9-летний мальчик попал
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус
Опрос Росстата показал, для чего
Дочь Алсу Микелла Абрамова намерена
В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил
Специалисты дали несколько летних
Яна Рудковская не любит готовить еду
Представлены обновленные Renault Master
Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой
Эксперты нашли источник «таинственных»
Представлен ТОП-5 теорий заговора с
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша
Врачи из США обнаружили новый орган
Просмотреть все новости