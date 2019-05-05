Три кольца вокруг Солнца возникли над Великими озерами в Канаде





Рассуждая о природе таинственного оптического явления, Скотт Уоринг отметил, что в этом случае речь однозначно не идет о северном сиянии, поскольку Солнце садится не на севере, а на западе. Он предположил, что появление трех колец вокруг небесного тела связано с избытком энергии в районе Великих озер.По словам эксперта, чрезмерный выброс энергии мог сопровождать процесс поднятия огромного транспортного средства инопланетян со дна озер. Гости из космоса находились под водой до заката, чтобы потом улететь незамеченными в темноте. Подводя итоги, Скотт Уоринг высказал точку зрения, что, скорее всего, на дне канадских озер расположена подводная станция представителей внеземных цивилизаций.