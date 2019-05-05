Ольга Кабо опубликовала снимок в купальнике

Ольга Кабо уехала отмечать майские праздники за границу, а именно в Таиланд. Она там пребывает уже два дня, но только сейчас опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram. Под постом звезда припросила своих подписчиков сказать, какое из трех фото самое лучшее. В ответ фанаты усыпали Кабо комплиментами и восхитились её кожей, которая является гладкой и молодой.Актрисе сейчас 51 год и она предстала на одном из снимков в купальнике с глубоким вырезом, представив к обозрению свою грудь. Многие пользователи Сети подметили, что Ольга Кабо выбрала очень удачный образ и восхитительно выглядит.