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Ольга Кабо опубликовала снимок в купальнике

Известная актриса Ольга Кабо опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок с отдыха в Таиланде. На фото артистка запечатлена в очках, синей шляпе и купальнике.
Ольга Кабо опубликовала снимок в купальнике

Ольга Кабо уехала отмечать майские праздники за границу, а именно в Таиланд. Она там пребывает уже два дня, но только сейчас опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram. Под постом звезда припросила своих подписчиков сказать, какое из трех фото самое лучшее. В ответ фанаты усыпали Кабо комплиментами и восхитились её кожей, которая является гладкой и молодой.

Актрисе сейчас 51 год и она предстала на одном из снимков в купальнике с глубоким вырезом, представив к обозрению свою грудь. Многие пользователи Сети подметили, что Ольга Кабо выбрала очень удачный образ и восхитительно выглядит.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:08

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