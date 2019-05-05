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Певица Адель празднует свой день рождения и уход со сцены

Сегодня британская исполнительница Адель Лори Блу Эдкинс празднует свой день рождения и уход со сцены. Преданные поклонники огорчены решением певицы завершить музыкальную карьеру.
Певица Адель празднует свой день рождения и уход со сцены

После окончания BRIT School в 2006 году Адель заключила контракт с независимым лейблом XL Recordings. В 2007 году исполнительница стала победительницей премии Brit Awards в номинации «Выбор критиков», а еще через год была признана лучшей певицей по версии BBC Sounds.
Певица Адель празднует свой день рождения и уход со сцены

Свой первый музыкальный альбом, который получил название «19», певица представила поклонникам в 2008 году. Также в 2009 году Адель Лори Блу Эдкинс стала лучшей поп-исполнительницей и новой певицей, а в 2011 году была выпущена вторая пластинка звезды. За свою творческую карьеру знаменитость неоднократно получала награды и даже попадала в Книгу рекордов Гиннесса. В начале текущего года Адель объявила фанатам о своем решении завершить карьеру певицы. Сегодня знаменитость празднует день рождения и уход со сцены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:56

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