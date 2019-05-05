Дочь Розы Сябитовой отдыхает в Париже с новым возлюбленным

Судя по публикациям, в личной жизни Ксении Сябитовой все отлично, и она счастлива в новых отношениях. Пара наслаждается отпуском в Париже, прогулками по городу, вкусной едой, поцелуями. Молодые люди успели посетить местный Диснейленд, где дочь телесвахи примеряла обруч с ушами Минни Маус.Поклонники заметили, как Сябитова-младшая буквально светится от счастья рядом с новым избранником. Наследница знаменитости получила от бойфренда предложение руки и сердца, но со свадьбой пара не спешит. О возлюбленном дочери ведущей «Давай поженимся!» мало что известно, так как после предыдущих неудачных отношений она старается не слишком афишировать личную жизнь.