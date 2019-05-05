Ученые раскрывают историю жизни метеорита NWA 8114





Сейчас научные работники возлагают большие надежды на специальных роботов, которые в будущем начнут собирать и анализировать образцы с Марса. Такие действия будут первым этапом, потом полученные материалы необходимо будет доставить на Землю, но пока полеты на Красную планету проходят только на чертежной доске.Недавно в Сахаре был обнаружен метеорит, получивший название NWA 8114. Специалисты начали изучать небесное тело, используя методы синхротронной визуализации. Целью исследования стала попытка обнаружить доказательство взаимодействия воды и гидратации. В результате стало ясно, что входящие в NWA 8114 оксиды железа имеют некоторые стадии окисления. Сейчас учены устанавливают, произошел данный процесс на Земле или на Марсе. Дальнейшие исследования дадут возможность изучить условия окружающей среды вблизи ударного кратера на Марсе и тепловую историю остаточного грунта на этой планете.