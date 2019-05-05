Медицинские халаты могут быть опасны для здоровья





Эксперты провели в 2016 году несколько исследований и зафиксировали, что более половины медицинских халатов являются рассадниками бактерий, вызывающих серьезные болезни, например, пневмонию и сепсис. Также опасные микроорганизмы были выявлены в галстуках хирургов. Помимо одежды врачей угрозу для здоровья представляют диагностические приборы, такие как стетоскопы, а также гаджеты медиков.Для решения проблемы авторы научной работы порекомендовали докторам использовать ткани с антибактериальными свойствами, которые препятствуют размножению бактерий. Эксперты из американского общества эпидемиологии заявили, что медицинским работникам не следует носить одежду с длинными рукавами и аксессуары ниже локтя. Ученые отметили важность регулярной стирки халатов, поскольку, по их данным, 58 процентов врачей стирают свою профессиональную одежду только один раз в месяц.