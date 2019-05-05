В Новокузнецке 9-летний мальчик попал под колеса иномарки
В Новокузнецке 3 мая около 15:10 9-летний мальчик получил травмы, попав под колеса автомобиля Suzuki. Автоледи, управлявшая иномаркой, экстренно затормозила, но удара избежать не удалось.
Как сообщили представители ОГИБДД УМВД Новокузнецка, несовершеннолетний вместе с друзьями перебегал проезжую часть на непредназначенном для этого участке дороги. Автоледи, заметив пешеходов, нажала на тормоза, чтобы избежать наезда, однако не сумела вовремя остановить транспортное средство. В результате аварии второклассник получил травмы.
Мальчику понадобилась медицинская помощь. Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП и предупреждают граждан об опасности пересечения проезжей части вне пешеходного перехода.
Как сообщили представители ОГИБДД УМВД Новокузнецка, несовершеннолетний вместе с друзьями перебегал проезжую часть на непредназначенном для этого участке дороги. Автоледи, заметив пешеходов, нажала на тормоза, чтобы избежать наезда, однако не сумела вовремя остановить транспортное средство. В результате аварии второклассник получил травмы.
Мальчику понадобилась медицинская помощь. Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП и предупреждают граждан об опасности пересечения проезжей части вне пешеходного перехода.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:44