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В Новокузнецке 9-летний мальчик попал под колеса иномарки

В Новокузнецке 3 мая около 15:10 9-летний мальчик получил травмы, попав под колеса автомобиля Suzuki. Автоледи, управлявшая иномаркой, экстренно затормозила, но удара избежать не удалось.
В Новокузнецке 9-летний мальчик попал под колеса иномарки

Как сообщили представители ОГИБДД УМВД Новокузнецка, несовершеннолетний вместе с друзьями перебегал проезжую часть на непредназначенном для этого участке дороги. Автоледи, заметив пешеходов, нажала на тормоза, чтобы избежать наезда, однако не сумела вовремя остановить транспортное средство. В результате аварии второклассник получил травмы.

Мальчику понадобилась медицинская помощь. Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП и предупреждают граждан об опасности пересечения проезжей части вне пешеходного перехода.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:44

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