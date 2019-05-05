В Новокузнецке 9-летний мальчик попал под колеса иномарки





Как сообщили представители ОГИБДД УМВД Новокузнецка, несовершеннолетний вместе с друзьями перебегал проезжую часть на непредназначенном для этого участке дороги. Автоледи, заметив пешеходов, нажала на тормоза, чтобы избежать наезда, однако не сумела вовремя остановить транспортное средство. В результате аварии второклассник получил травмы.Мальчику понадобилась медицинская помощь. Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП и предупреждают граждан об опасности пересечения проезжей части вне пешеходного перехода.