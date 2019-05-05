Ученые: Орехи при чрезмерном употреблении могут подорвать здоровье желудка





Орехи необходимо употреблять для пополнения в организме запасов антиоксидантов, растительного белка и жирных кислот. Медики советуют включать в рацион данный продукт людям, страдающих анемией, проблемами с сердцем и ожирением, однако он противопоказан при крапивнице, бронхите, псориазе.Переедание тяжелыми для желудка орехами грозит обострением язвы, гастрита. Нередко даже у здоровых людей после употребления продукта в больших количествах возникают головные боли, случается отравление.