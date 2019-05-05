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Ученые: Орехи при чрезмерном употреблении могут подорвать здоровье желудка

Медицинские работники предостерегают людей от чрезмерного употребления орехов, несмотря на их пользу. Любители продукта, слишком увлекаясь им, могут серьезно подорвать себе здоровье желудка.
Ученые: Орехи при чрезмерном употреблении могут подорвать здоровье желудка

Орехи необходимо употреблять для пополнения в организме запасов антиоксидантов, растительного белка и жирных кислот. Медики советуют включать в рацион данный продукт людям, страдающих анемией, проблемами с сердцем и ожирением, однако он противопоказан при крапивнице, бронхите, псориазе.

Переедание тяжелыми для желудка орехами грозит обострением язвы, гастрита. Нередко даже у здоровых людей после употребления продукта в больших количествах возникают головные боли, случается отравление.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:07

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