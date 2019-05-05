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В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил пенсионера

В Уфе поздно вечером 4 мая 20-летний водитель, управлявший автомобилем LADA Samara, совершил наезд на пожилого пешехода. 80-летний пенсионер скончался на месте ДТП.
В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил пенсионера

Смертельный инцидент, как сообщают представители республиканского ГИБДД, произошел на улице Менделеева. Пожилой житель Уфы переходил проезжую часть недалеко от ТЦ «Башкирия» на непредназначенном для этого участке. Отечественный хэтчбек ВАЗ-2114, управляемый 20-летним мужчиной, наехал на пешехода. Удар пришелся на лобовое стекло LADA Samara.

Водитель заявил, что не заметил пешехода в темноте. Пострадавший скончался от серьезных травм на месте аварии. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:12

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