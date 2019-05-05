Опрос Росстата показал, для чего россияне чаще всего пользуются Интернетом





По результатам опроса стало ясно, что большая часть пользователей Сети в возрасте 15-19 лет чаще всего посещают соцсети. Практически 50% предпочитают пользоваться Интернетом для прочтения новостных статей. Также стало известно, что около 37% россиян скачивают различные игры, музыку или фильмы. Примерно 34% жителей России пользуются Интернетом для осуществления денежных переводов и оплаты различных услуг.Также 26% опрошенных используют Сеть для продажи или покупки различных товаров, недвижимости, автомобилей и публикации объявлений. Федеральная служба государственной статистики сообщает, всего в Российской Федерации пользуются Интернетом более 71% жителей страны старше 15 лет. Также особо отмечается, что данный опрос проводился в прошлом году, в нем приняли участия около 60 000 человек.