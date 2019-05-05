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Опрос Росстата показал, для чего россияне чаще всего пользуются Интернетом

Проведенный опрос Росстата показал, для чего жители России чаще всего пользуются Интернетом. Стало известно, что около 63% россиян общаются через социальные сети.
Опрос Росстата показал, для чего россияне чаще всего пользуются Интернетом

По результатам опроса стало ясно, что большая часть пользователей Сети в возрасте 15-19 лет чаще всего посещают соцсети. Практически 50% предпочитают пользоваться Интернетом для прочтения новостных статей. Также стало известно, что около 37% россиян скачивают различные игры, музыку или фильмы. Примерно 34% жителей России пользуются Интернетом для осуществления денежных переводов и оплаты различных услуг.

Также 26% опрошенных используют Сеть для продажи или покупки различных товаров, недвижимости, автомобилей и публикации объявлений. Федеральная служба государственной статистики сообщает, всего в Российской Федерации пользуются Интернетом более 71% жителей страны старше 15 лет. Также особо отмечается, что данный опрос проводился в прошлом году, в нем приняли участия около 60 000 человек.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:29

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