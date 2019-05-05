АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Специалисты дали несколько летних советов для водителей

Уже приближается летняя жара, которая принесет много дискомфорта для всех автолюбителей. Специалисты составили список рекомендаций, способных помощь в борьбе с жарой.
Специалисты дали несколько летних советов для водителей

Во-первых, всегда необходимо возить с собой небольшой запас воды. Не редки случаи, когда она пригодится. В жару у многих автомобилей может перегреться двигатель, что приводит к закипанию и утере антифриза. В таком случае вода просто незаменима, поскольку она поможет добраться домой или до станции технического обслуживания без негативных последствий для двигателя.

Кроме этого не стоит забывать своевременно обслуживать кондиционер. Часто случается, что он выходит из строя в самый неподходящий момент. Это происходит из-за повышенной нагрузки во время жары. Поэтому перед началом летнего сезона следует провести диагностику системы и проверить герметичность и уровень фреона. Эти элементарные действия способны обеспечить комфортную поездку и избавят от лишних затрат, связанных с ремонтом кондиционера, поскольку предварительная диагностика намного дешевле.

Не стоит также затягивать со сменой резины. Многие автомобилисты продолжают в теплое время ездить на зимней резине, что приводит к ухудшению контроля над авто. Также это негативно сказывается и на самих покрышках. Поэтому специалисты рекомендуют вовремя переходить на летнюю резину. Это улучшит управляемость автомобиля и сохранит зимние покрышки, что позволит их использовать в следующий холодный сезон.

В летнюю жару следует заменить моторное масло на более вязкое. Это необходимо делать в тех случаях, если производитель автомобиля рекомендует такие действия. Дело в том, что из-за высоких температур масло становится чересчур жидким и теряет свои свойства. Смазка, потерявшая свои характеристики, негативно сказывается на работе двигателя и может привести к его поломке или излишнему износу частей и механизмов силового агрегата.

Последним советом экспертов является установка солнцезащитного экрана на лобовое стекло. Даже если автомобиль оборудован разрешенной тонировкой, такой экран все равно позволит снизить температуру в салоне на 3-5 градусов. Кроме этого он защитит пластик в салоне от негативного воздействия солнечных лучей. В заключении следует помнить, что не желательно отправляться в дорогу, если на улице очень жарко. Также стоит оставлять свой автомобиль в тени и всегда брать с собой питьевую воду, чтобы не получить обезвоживание, перебывая за рулем транспортного средства.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил
Специалисты дали несколько летних
Яна Рудковская не любит готовить еду
Представлены обновленные Renault Master
Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой
Эксперты нашли источник «таинственных»
Представлен ТОП-5 теорий заговора с
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша
Врачи из США обнаружили новый орган
Юлия Салибекова выпила бокал вина и
В РФ вступили в силу новые правила
Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна
Получено подтверждение влияния
Главный голос проекта "Дом-2" Владимир
Представлен ТОП-5 лучших игровых
Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
Ксения Бородина воспользовалась ссорой
Ученые: Длительная боль в животе может
Милена Безбородова высмеяла походку
Названы основные нюансы тест-драйва
Роман Гриценко после расставания с
Самый тяжелый мальчик в мире весом в
Ксению Собчак заметили на курорте в
Инна Воловичева прислушивается к
Оливия Колман и Энтони Хопкинс сыграют
Ученые: Слуховые аппараты смогут
Эксперты провели сравнение смартфонов с
Верка Сердючка готовится к выступлению
Ученые «прогнали» антиматерию для
Просмотреть все новости