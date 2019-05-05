Специалисты дали несколько летних советов для водителей





Во-первых, всегда необходимо возить с собой небольшой запас воды. Не редки случаи, когда она пригодится. В жару у многих автомобилей может перегреться двигатель, что приводит к закипанию и утере антифриза. В таком случае вода просто незаменима, поскольку она поможет добраться домой или до станции технического обслуживания без негативных последствий для двигателя.Кроме этого не стоит забывать своевременно обслуживать кондиционер. Часто случается, что он выходит из строя в самый неподходящий момент. Это происходит из-за повышенной нагрузки во время жары. Поэтому перед началом летнего сезона следует провести диагностику системы и проверить герметичность и уровень фреона. Эти элементарные действия способны обеспечить комфортную поездку и избавят от лишних затрат, связанных с ремонтом кондиционера, поскольку предварительная диагностика намного дешевле.Не стоит также затягивать со сменой резины. Многие автомобилисты продолжают в теплое время ездить на зимней резине, что приводит к ухудшению контроля над авто. Также это негативно сказывается и на самих покрышках. Поэтому специалисты рекомендуют вовремя переходить на летнюю резину. Это улучшит управляемость автомобиля и сохранит зимние покрышки, что позволит их использовать в следующий холодный сезон.В летнюю жару следует заменить моторное масло на более вязкое. Это необходимо делать в тех случаях, если производитель автомобиля рекомендует такие действия. Дело в том, что из-за высоких температур масло становится чересчур жидким и теряет свои свойства. Смазка, потерявшая свои характеристики, негативно сказывается на работе двигателя и может привести к его поломке или излишнему износу частей и механизмов силового агрегата.Последним советом экспертов является установка солнцезащитного экрана на лобовое стекло. Даже если автомобиль оборудован разрешенной тонировкой, такой экран все равно позволит снизить температуру в салоне на 3-5 градусов. Кроме этого он защитит пластик в салоне от негативного воздействия солнечных лучей. В заключении следует помнить, что не желательно отправляться в дорогу, если на улице очень жарко. Также стоит оставлять свой автомобиль в тени и всегда брать с собой питьевую воду, чтобы не получить обезвоживание, перебывая за рулем транспортного средства.