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Представлены обновленные Renault Master и Trafic

Корпорация Renault представила обновленные Master и Trafic. Также было отмечено, что показанные фургоны не нового поколения, а авто, над которыми был проведен рестайлинг.
Представлены обновленные Renault Master и Trafic

Renault Master выпускается в старом кузове еще с 2010 года, а Trafic последний раз был обновлён в 2013 году. После изменений модель Master получила модернизированные фары с C-образными дневными ходовыми огнями, а также радиаторную решетку с новыми горизонтальными элементами. Дизельный турбо-мотор автомобиля емкостью 2,3-литра теперь может выдавать до 180 лошадиных сил.
Представлены обновленные Renault Master и Trafic

После проведенного рестайлинга автомобиль Renault Trafic получил более гармоничную внешность. Теперь подкапотное пространство занимает 2,0-литровый дизельный двигатель, который в зависимости от модификации, может достигать мощности в 120-170 лошадиных сил. В старой комплектации Renault Trafic имел 1,6-литровые дизельные моторы. Стоимость обновленных Renault Master и Trafic пока не называется.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:53

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