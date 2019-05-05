Представлены обновленные Renault Master и Trafic





Renault Master выпускается в старом кузове еще с 2010 года, а Trafic последний раз был обновлён в 2013 году. После изменений модель Master получила модернизированные фары с C-образными дневными ходовыми огнями, а также радиаторную решетку с новыми горизонтальными элементами. Дизельный турбо-мотор автомобиля емкостью 2,3-литра теперь может выдавать до 180 лошадиных сил.После проведенного рестайлинга автомобиль Renault Trafic получил более гармоничную внешность. Теперь подкапотное пространство занимает 2,0-литровый дизельный двигатель, который в зависимости от модификации, может достигать мощности в 120-170 лошадиных сил. В старой комплектации Renault Trafic имел 1,6-литровые дизельные моторы. Стоимость обновленных Renault Master и Trafic пока не называется.