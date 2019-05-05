АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо

Некоторое время назад жители Вирджиния-Авеню в Северном Олмстеде, штат Огайо, стали жаловаться на то, что замки их автомобилей, а также гаражные ворота перестали работать, ранее открывающиеся при помощи брелока. Данная ситуация вызвала панику среди людей и породила версии о влиянии внеземных цивилизаций, однако экспертам удалось выяснить истинную причину «таинственных» помех, проведя расследование, сообщает NYT.
Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо

Жалобы жителей города изначально имели единичный характер, после чего их количество стало возрастать. Такое положение дел стало основой для создания группы экспертов, которым следовало выяснить причину сбоя в работе автомобилей и гаражей. Возглавил ее Дональд Глаунер, директор по безопасности и обслуживанию Северного Олмстеда в штате Огайо. Выяснилось, что помехи фиксировались в нескольких кварталах, а некоторые автомобили не реагировали на нажатие кнопки брелока. Специалисты компании AT&T выяснили, что причина кроется в радиочастотах, которые мешают работать устройствам разблокировки дверей, однако их источник оставался неизвестным.

В ходе расследования выяснилось, что в данных кварталах после отключения электричества помехи не исчезали, что еще больше удивило экспертов. Спустя некоторое время мастер по ремонту телевизоров Дэн Далессандро, который также вошел в группу по расследованию, заметил, что радиосигнал в определенном месте имел достаточно большую интенсивность по сравнению с другими местами. Оказалось, что его источником стало самодельное устройство одного из жителей. Он планировал, что его изобретение будет оповещать его о нахождении посторонних людей в его доме, когда он работал в подвале. Более того, детище изобретатель оснастил аккумулятором, поэтому оно не отключалось при отсутствии электричества.

Группа экспертов обратилась к жителям, успокоив их. Теперь они могут ездить на своих авто, не волнуясь из-за возможных помех, а изобретатель попросил прощения у соседей, пояснив, что не имел никаких плохих намерений.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил
Специалисты дали несколько летних
Яна Рудковская не любит готовить еду
Представлены обновленные Renault Master
Ольга Бузова и Егор Крид впервые парой
Эксперты нашли источник «таинственных»
Представлен ТОП-5 теорий заговора с
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша
Врачи из США обнаружили новый орган
Юлия Салибекова выпила бокал вина и
В РФ вступили в силу новые правила
Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна
Получено подтверждение влияния
Главный голос проекта "Дом-2" Владимир
Представлен ТОП-5 лучших игровых
Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
Ксения Бородина воспользовалась ссорой
Ученые: Длительная боль в животе может
Милена Безбородова высмеяла походку
Названы основные нюансы тест-драйва
Роман Гриценко после расставания с
Самый тяжелый мальчик в мире весом в
Ксению Собчак заметили на курорте в
Инна Воловичева прислушивается к
Оливия Колман и Энтони Хопкинс сыграют
Ученые: Слуховые аппараты смогут
Эксперты провели сравнение смартфонов с
Верка Сердючка готовится к выступлению
Ученые «прогнали» антиматерию для
Просмотреть все новости