Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо





Жалобы жителей города изначально имели единичный характер, после чего их количество стало возрастать. Такое положение дел стало основой для создания группы экспертов, которым следовало выяснить причину сбоя в работе автомобилей и гаражей. Возглавил ее Дональд Глаунер, директор по безопасности и обслуживанию Северного Олмстеда в штате Огайо. Выяснилось, что помехи фиксировались в нескольких кварталах, а некоторые автомобили не реагировали на нажатие кнопки брелока. Специалисты компании AT&T выяснили, что причина кроется в радиочастотах, которые мешают работать устройствам разблокировки дверей, однако их источник оставался неизвестным.В ходе расследования выяснилось, что в данных кварталах после отключения электричества помехи не исчезали, что еще больше удивило экспертов. Спустя некоторое время мастер по ремонту телевизоров Дэн Далессандро, который также вошел в группу по расследованию, заметил, что радиосигнал в определенном месте имел достаточно большую интенсивность по сравнению с другими местами. Оказалось, что его источником стало самодельное устройство одного из жителей. Он планировал, что его изобретение будет оповещать его о нахождении посторонних людей в его доме, когда он работал в подвале. Более того, детище изобретатель оснастил аккумулятором, поэтому оно не отключалось при отсутствии электричества.Группа экспертов обратилась к жителям, успокоив их. Теперь они могут ездить на своих авто, не волнуясь из-за возможных помех, а изобретатель попросил прощения у соседей, пояснив, что не имел никаких плохих намерений.