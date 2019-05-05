Эксперты нашли источник «таинственных» помех на работу замков автомобилей в Огайо
Некоторое время назад жители Вирджиния-Авеню в Северном Олмстеде, штат Огайо, стали жаловаться на то, что замки их автомобилей, а также гаражные ворота перестали работать, ранее открывающиеся при помощи брелока. Данная ситуация вызвала панику среди людей и породила версии о влиянии внеземных цивилизаций, однако экспертам удалось выяснить истинную причину «таинственных» помех, проведя расследование, сообщает NYT.
Жалобы жителей города изначально имели единичный характер, после чего их количество стало возрастать. Такое положение дел стало основой для создания группы экспертов, которым следовало выяснить причину сбоя в работе автомобилей и гаражей. Возглавил ее Дональд Глаунер, директор по безопасности и обслуживанию Северного Олмстеда в штате Огайо. Выяснилось, что помехи фиксировались в нескольких кварталах, а некоторые автомобили не реагировали на нажатие кнопки брелока. Специалисты компании AT&T выяснили, что причина кроется в радиочастотах, которые мешают работать устройствам разблокировки дверей, однако их источник оставался неизвестным.
В ходе расследования выяснилось, что в данных кварталах после отключения электричества помехи не исчезали, что еще больше удивило экспертов. Спустя некоторое время мастер по ремонту телевизоров Дэн Далессандро, который также вошел в группу по расследованию, заметил, что радиосигнал в определенном месте имел достаточно большую интенсивность по сравнению с другими местами. Оказалось, что его источником стало самодельное устройство одного из жителей. Он планировал, что его изобретение будет оповещать его о нахождении посторонних людей в его доме, когда он работал в подвале. Более того, детище изобретатель оснастил аккумулятором, поэтому оно не отключалось при отсутствии электричества.
Группа экспертов обратилась к жителям, успокоив их. Теперь они могут ездить на своих авто, не волнуясь из-за возможных помех, а изобретатель попросил прощения у соседей, пояснив, что не имел никаких плохих намерений.
Жалобы жителей города изначально имели единичный характер, после чего их количество стало возрастать. Такое положение дел стало основой для создания группы экспертов, которым следовало выяснить причину сбоя в работе автомобилей и гаражей. Возглавил ее Дональд Глаунер, директор по безопасности и обслуживанию Северного Олмстеда в штате Огайо. Выяснилось, что помехи фиксировались в нескольких кварталах, а некоторые автомобили не реагировали на нажатие кнопки брелока. Специалисты компании AT&T выяснили, что причина кроется в радиочастотах, которые мешают работать устройствам разблокировки дверей, однако их источник оставался неизвестным.
В ходе расследования выяснилось, что в данных кварталах после отключения электричества помехи не исчезали, что еще больше удивило экспертов. Спустя некоторое время мастер по ремонту телевизоров Дэн Далессандро, который также вошел в группу по расследованию, заметил, что радиосигнал в определенном месте имел достаточно большую интенсивность по сравнению с другими местами. Оказалось, что его источником стало самодельное устройство одного из жителей. Он планировал, что его изобретение будет оповещать его о нахождении посторонних людей в его доме, когда он работал в подвале. Более того, детище изобретатель оснастил аккумулятором, поэтому оно не отключалось при отсутствии электричества.
Группа экспертов обратилась к жителям, успокоив их. Теперь они могут ездить на своих авто, не волнуясь из-за возможных помех, а изобретатель попросил прощения у соседей, пояснив, что не имел никаких плохих намерений.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:37