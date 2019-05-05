В РФ вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В РФ вступили в силу новые правила идентификации в приложениях-мессенджерах. Речь идет о том, что администратор сервиса теперь должен будет запросить информацию о пользователе у оператора.
Пройденной идентификация окажется в том случает, если информация от оператора и пользователя окажется одинаковой. Для ответа операторам связи предоставляется 20 минут, по истечению данного отрезка времени администрации мессенджера имеет право на отказ пользователю в регистрации. В случае успешной регистрации данные с идентификационным номером клиента будут внесены в специальный реестр, где также останутся сведения о том или ином мессенджере, которым пользуется данный человек.
Отдельно отмечается, что для действующий пользователей таких приложений данная процедура не является обязательной. Иными словами, для них регистрироваться заново нет необходимости, сообщает «Слово и дело», ссылаясь на информацию РИА ФАН.
Пройденной идентификация окажется в том случает, если информация от оператора и пользователя окажется одинаковой. Для ответа операторам связи предоставляется 20 минут, по истечению данного отрезка времени администрации мессенджера имеет право на отказ пользователю в регистрации. В случае успешной регистрации данные с идентификационным номером клиента будут внесены в специальный реестр, где также останутся сведения о том или ином мессенджере, которым пользуется данный человек.
Отдельно отмечается, что для действующий пользователей таких приложений данная процедура не является обязательной. Иными словами, для них регистрироваться заново нет необходимости, сообщает «Слово и дело», ссылаясь на информацию РИА ФАН.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:54