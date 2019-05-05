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Получено подтверждение влияния количества секса на размер груди

Женская грудь, считают многие эксперты, может увеличиться при условии регулярного секса. Французские ученые, проверив данное предположение, нашли тому подтверждение.
Получено подтверждение влияния количества секса на размер груди

Как объяснили специалисты, во время занятий сексом у женщин активно вырабатываются специфические гормоны, влияющие на рост бюста. В ходе исследования эксперты также выяснили, что в случае прекращения интимной жизни грудь может потерять в размере, но восстановить форму при возобновлении сексуальных контактов.

Однако ученые предупреждают, объем бюста зачастую зависит от генетики. Данный нюанс тоже следует учитывать, так как в этом случае существенного увеличения груди даже при регулярном сексе вряд ли удастся добиться.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:36

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