Получено подтверждение влияния количества секса на размер груди





Как объяснили специалисты, во время занятий сексом у женщин активно вырабатываются специфические гормоны, влияющие на рост бюста. В ходе исследования эксперты также выяснили, что в случае прекращения интимной жизни грудь может потерять в размере, но восстановить форму при возобновлении сексуальных контактов.Однако ученые предупреждают, объем бюста зачастую зависит от генетики. Данный нюанс тоже следует учитывать, так как в этом случае существенного увеличения груди даже при регулярном сексе вряд ли удастся добиться.