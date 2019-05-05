Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи

Сейчас Рудковская отправилась в Италию вместе со своей семьёй. Это поездка не только для отдыха, поскольку продюсер планирует также продолжить свою работу. Она поделилась со своими подписчиками, что не очень любит готовить и призналась, что супруг намного лучше справляется с этим делом.Яна Рудковская предпочитает заниматься сервировкой стола, поскольку это приносит ей удовольствие. Фанаты поддержали позицию своего кумира и подчеркнули необязательность наличия кулинарных навыков у женщины. Тем более у звездного семейства есть возможность нанять квалифицированного повара.