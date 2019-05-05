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Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи

Известный продюсер Яна Рудковская поделилась с фанатами, что не любит готовить. Об этом она сообщила в своем аккаунте Instagram.
Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи

Сейчас Рудковская отправилась в Италию вместе со своей семьёй. Это поездка не только для отдыха, поскольку продюсер планирует также продолжить свою работу. Она поделилась со своими подписчиками, что не очень любит готовить и призналась, что супруг намного лучше справляется с этим делом.

Яна Рудковская предпочитает заниматься сервировкой стола, поскольку это приносит ей удовольствие. Фанаты поддержали позицию своего кумира и подчеркнули необязательность наличия кулинарных навыков у женщины. Тем более у звездного семейства есть возможность нанять квалифицированного повара.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:00

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