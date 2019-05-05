Представлен ТОП-5 лучших игровых смартфонов





Первым в рейтинге назван аппарат OnePlus 6 с памятью - 8/128 ГБ, продающийся на рынке России примерно за 29 000 рублей. Смартфон с 6,28-дюймовым дисплеем заключен в матовый металлический корпус, имеет камеру с двумя модулями по 16 Мп, АКБ на 3300 мАч. Гаджет базируется на мощном чипе Snapdragon 845.Игровой смартфон OnePlus 6T, обладающий памятью на 8/128 ГБ, появился на рынке в конце ноября минувшего года. Устройство оснащено 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, подэкранным сканером, АКБ на 3300 мАч. Девайс, основанный на процессоре Snapdragon 845, функционирует под управлением ОС Android 9.0. Гаджет может похвастаться камерой с датчиками Sony IMX 519 и Sony IMX 376 на 16/20 Мп.Huawei Mate 20 с 6,53-дюймовым IPS-экраном на российском рынке оценен в 47 000 рублей. Смартфон с памятью в 6/128 ГБ основан на фирменном чипсете Kirin 980 с графикой Mali-G76 MP10. Флагман оснащен привычным дактилоскопическим сканером на задней панели. Управляет работой гаджета ОС Android 9.0.Четвертым в ТОП-5 лучших игровых смартфонов идет Black Shark с ОЗУ/ПЗУ на 8/128 ГБ от Xiaomi. Устройство с 5,99-дюймовым экраном и множеством дополнительных возможностей, которые понравятся геймерам, в России можно купить за 28 000 рублей. Аппарат построен на базе 8-ядерного чипа Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и системой охлаждения, срабатывающей при повышении температуры на 8 градусов по Цельсию. Автономность устройства обеспечивает АКБ на 4000 мАч.Замыкает «пятерку» флагман ROG Phone ZS600KL от ASUS с российским ценником - около 64 000 рублей. Смартфон, наделенный рядом инновационных технологий, включая сенсоры AirTrigger на базе ультразвуковых датчиков, основан на Snapdragon 845. Есть возможность подключения кулера AeroActive, способного защитить игровой аппарат от перегрева при активной работе.