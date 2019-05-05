В Подмосковье в ДТП погибли два человека
В Подмосковье в ДТП погибли два человека. О дорожном инциденте сообщает РЕН ТВ.
Согласно появившейся информации, ДТП случилось в поселке Видное Ленинского района. Автомобиль, марка которого в настоящее время не установлена, во время движения наехал на препятствие, после чего перевернулся.
Следом за этим авто загорелось, в результате чего погибли два человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются, информация дополняется.
Согласно появившейся информации, ДТП случилось в поселке Видное Ленинского района. Автомобиль, марка которого в настоящее время не установлена, во время движения наехал на препятствие, после чего перевернулся.
Следом за этим авто загорелось, в результате чего погибли два человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются, информация дополняется.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:00