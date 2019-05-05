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В Подмосковье в ДТП погибли два человека

В Подмосковье в ДТП погибли два человека. О дорожном инциденте сообщает РЕН ТВ.
В Подмосковье в ДТП погибли два человека

Согласно появившейся информации, ДТП случилось в поселке Видное Ленинского района. Автомобиль, марка которого в настоящее время не установлена, во время движения наехал на препятствие, после чего перевернулся.

Следом за этим авто загорелось, в результате чего погибли два человека. Обстоятельства ДТП устанавливаются, информация дополняется.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:00

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