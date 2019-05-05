Ученые: Длительная боль в животе может указывать на наличие рака кишечника





По словам специалиста, на наличие рака кишечника могут указывать разные признаки. Среди них частые походы в туалет, изменение каловых масс и присутствие крови в испражнениях. Помимо этого, о налички недуга может говорить и продолжительная боль в области живота, которая с течением времени не проходит или даже увеличивается. В таком случае людям следует незамедлительно обратиться к врачу.По статистическим данным, в Великобритании около 95% пациентов успешно борются с раком кишечника, однако у них заболевание диагностируется на ранних стадиях. Именно поэтому своевременная помощь медиков является главным условием для излечения. Также врачи указывают, что боль в животе не обязательно говорит о раке толстой или прямой кишки, ее причинами могут быть: язва желудка, аппендицит и камни в почках, что также опасно для жизни, а в других случаях боль вызывает синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона или даже запор. Тем не менее таким людям следует знать о причине, что помогут сделать специалисты при обследовании.