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Ученые: Длительная боль в животе может указывать на наличие рака кишечника
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Ученые: Длительная боль в животе может указывать на наличие рака кишечника

Длительная боль в области живота может указывать на наличие рака кишечника. Об этом рассказала эксперт из Великобритании Джулия Росс в интервью изданию Express.
Ученые: Длительная боль в животе может указывать на наличие рака кишечника

По словам специалиста, на наличие рака кишечника могут указывать разные признаки. Среди них частые походы в туалет, изменение каловых масс и присутствие крови в испражнениях. Помимо этого, о налички недуга может говорить и продолжительная боль в области живота, которая с течением времени не проходит или даже увеличивается. В таком случае людям следует незамедлительно обратиться к врачу.

По статистическим данным, в Великобритании около 95% пациентов успешно борются с раком кишечника, однако у них заболевание диагностируется на ранних стадиях. Именно поэтому своевременная помощь медиков является главным условием для излечения. Также врачи указывают, что боль в животе не обязательно говорит о раке толстой или прямой кишки, ее причинами могут быть: язва желудка, аппендицит и камни в почках, что также опасно для жизни, а в других случаях боль вызывает синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона или даже запор. Тем не менее таким людям следует знать о причине, что помогут сделать специалисты при обследовании.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:46

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