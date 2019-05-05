Юлия Салибекова выпила бокал вина и решила не кормить пятимесячного сына грудью

На майские праздники молодая мама троих детей Юлия Салибекова и ее супруг Тигран отправили старших сыновей к родственникам, оставив дома только самого маленького - 5-месячного Баграта. Чтобы отметить торжество супруги решили отправиться в ресторан, где бывшая проектантка выпила бокал белого вина.Юлия Салибекова даже опубликовала в Instagram снимок, где показала бокал на фоне своего маленького ребенка. На нее тут же обрушилась волна критики со стороны фанатов. Многие стали осуждать звезду, что она ради себя лишила малыша грудного молока. В ответ экс-участница реалити отметила, что молока у нее мало, потому кормит она наследника смесями.