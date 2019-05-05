Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова ищет стройных девушек для работы за границей
Бывшая участница проекта "Дом-2" эпатажная Яна Шевцова подыскивает стройных девушек, предлагая им работу за границей. Блондинка разместила соответствующее объявление в stories в Instagram.
Яна Шевцова пообещала, что со всеми претендентками на работу она пообщается лично. Разместив объявление звезда проекта "Дом-2", тем не менее, умолчала о подробностях. Многие предположили, что речь идет об эскорте, однако бывшая возлюбленная рэпера Гуфа поспешила сообщить, что это совершенно другая деятельность.
Стоит отметить, что не так давно еще один бывший участник проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц, работающий сейчас моделью в Китае, предлагал своим подписчикам хорошую работу, которая заключается в развлечении китайцев в ночном клубе, где нужно только танцевать и пить алкоголь, получая за это деньги.
Яна Шевцова пообещала, что со всеми претендентками на работу она пообщается лично. Разместив объявление звезда проекта "Дом-2", тем не менее, умолчала о подробностях. Многие предположили, что речь идет об эскорте, однако бывшая возлюбленная рэпера Гуфа поспешила сообщить, что это совершенно другая деятельность.
Стоит отметить, что не так давно еще один бывший участник проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц, работающий сейчас моделью в Китае, предлагал своим подписчикам хорошую работу, которая заключается в развлечении китайцев в ночном клубе, где нужно только танцевать и пить алкоголь, получая за это деньги.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:45