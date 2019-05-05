Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова ищет стройных девушек для работы за границей





Яна Шевцова пообещала, что со всеми претендентками на работу она пообщается лично. Разместив объявление звезда проекта "Дом-2", тем не менее, умолчала о подробностях. Многие предположили, что речь идет об эскорте, однако бывшая возлюбленная рэпера Гуфа поспешила сообщить, что это совершенно другая деятельность.Стоит отметить, что не так давно еще один бывший участник проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц, работающий сейчас моделью в Китае, предлагал своим подписчикам хорошую работу, которая заключается в развлечении китайцев в ночном клубе, где нужно только танцевать и пить алкоголь, получая за это деньги.