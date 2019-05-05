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Главный голос проекта "Дом-2" Владимир Феофанов раскрыл свои секреты

Главный голос проекта "Дом-2" Владимир Феофанов в честь 15-летия телестройки решил рассказать о своей жизни и о том, что остается за кадром. Своими историями сотрудник поделился с журналом.
Главный голос проекта "Дом-2" Владимир Феофанов раскрыл свои секреты

Многим телезрителям было интересно увидеть, как выглядит человек, голос которого они слышат в каждом выпуске. Однако сам Владимир Феофанов отмечает, в жизни его голос звучит не так, как на проекте. В шутку ведущий добавил, что это выглядело бы странно.

Также диктор поделился забавной историей из своей жизни. однажды он пришел работать на радио, а услышав его голос, руководитель посчитал, что он слишком похож на голос из проекта "Дом-2". Тогда мужчина посоветовал молодому человеку не копировать известного диктора, так как у него это не получится. Его удивлению не было предела, отмечает Феофанов, ведь знаменитым диктором оказался он сам.

Обо всех своих смешных историях из жизни Владимир Феофанов поведал в последнем выпуске журнала "Дом-2", который должен выйти в продажу уже в скором времени.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:27

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