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Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала сглаз виновником своей глухоты

Не так давно звезда реалити-шоу "Дом-2" Маша Кохно пожаловалась, что лишилась слуха после неудачного перелета из Симферополя в Москву. Теперь же экс-проектантка уверена, что причиной всему стал сглаз.
Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала сглаз виновником своей глухоты

Маша Кохно призналась, что писала пост со слезами на глазах, ведь она услышала хлопок и у нее из уха пошла кровь. Звезда "Дома-2" тут же обратилась к медикам и уже проходит необходимое лечение. Сейчас девушке колют снотворное, но все же она плохо спит и переживает.

Не так давно в Instagram Маша Кохно снова написала пост о своей глухоте. Она призналась, после ее предыдущего поста многие стали писать сообщения о том, что девушку могли сглазить. Экс-проектантка не исключает такого варианта, ведь, по ее словам, выйдя из самолета, она поговорила с одним человеком по телефону, отказала ему и резко потеряла сознание.

"Вчера, когда я выложила пост про своё ухо (гнойный отит с повреждённой перепонкой), мне начали приходить сообщения в директ такого рода, что меня 100 процентов сглазили… Не знаю, совпадение ли это, но могу сказать одно: у меня никогда в жизни не болели уши, а в самолёт я садилась без единого признака боли. Многие завидуют, говорят мне об этом напрямую, а мне всегда хочется задать вопрос в ответ — «А чему?». Ну реально, кто знает, как я вообще борюсь с собой каждый день, чего мне стоят все мои концерты и что у меня в голове, с чем мне приходится жить?" - написала скрипачка.

Также Маша Кохно добавила, что ей давно советуют перестать быть настолько открытой перед поклонниками, обнажая каждый раз свою душу. Многие попросту проклинают и завидуют молодой девушке, из-за чего ей стало плохо. Однако нашлись и те, кто посчитал причиной болезни холодный ветер и то, что девушка могла переохладиться у бассейна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:09

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