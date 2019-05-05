АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Длительная боль в животе может указывать на наличие рака кишечника
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ксения Бородина воспользовалась ссорой Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Телеведущая Ксения Бородина воспользовалась ссорой Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, считают поклонники. Звезда никогда не интересовалась творчеством артиста, но все же побывала всей семьей на его последнем концерте.
Ксения Бородина воспользовалась ссорой Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Не так давно поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отметил 52-й день рождения, однако на праздник он не пригласил поющую телеведущую Ольгу Бузову, хотя до этого знаменитости хорошо дружили. Стоит отметить, что коллега звезды "Дома-2" Ксения Бородина побывала на торжестве, куда пришла вместе с мужем и двумя дочерьми.

После праздника знаменитость посетила и концерт Филиппа Киркорова, хотя до этого творчество артиста ее не интересовало. В Сети тут же пришли к выводу, что телеведущая решила попросту воспользоваться ситуацией и сдружиться с поп-королем. Общение с Ольгой Бузовой певец прекратил после того, как звезда раскрыла его номер телефона, когда хотела похвастаться дружбой с настолько знаменитым исполнителем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Получено подтверждение влияния
Главный голос проекта "Дом-2" Владимир
Представлен ТОП-5 лучших игровых
Звезда "Дома-2" Маша Кохно назвала
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
Ксения Бородина воспользовалась ссорой
Ученые: Длительная боль в животе может
Милена Безбородова высмеяла походку
Названы основные нюансы тест-драйва
Роман Гриценко после расставания с
Самый тяжелый мальчик в мире весом в
Ксению Собчак заметили на курорте в
Инна Воловичева прислушивается к
Оливия Колман и Энтони Хопкинс сыграют
Ученые: Слуховые аппараты смогут
Эксперты провели сравнение смартфонов с
Верка Сердючка готовится к выступлению
Ученые «прогнали» антиматерию для
Новое поколение BMW M135i получит
В США на торги выставят оригинальный
Новосибирские ученые смогли обнаружить
Сергей Нетиевский: «Уральские пельмени»
Ученые доказали возникновение чувства
Максим Галкин вынужденно провел майские
HTC и Apple подвергли критике за
Эксперты назвали ТОП-5 скопированных
Эксперты рассказали о проблемах с
“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова
Учёные узнали о влиянии психического
Анастасия Трегубова в честь рождения
Просмотреть все новости