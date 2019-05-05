Ксения Бородина воспользовалась ссорой Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова

Не так давно поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров отметил 52-й день рождения, однако на праздник он не пригласил поющую телеведущую Ольгу Бузову, хотя до этого знаменитости хорошо дружили. Стоит отметить, что коллега звезды "Дома-2" Ксения Бородина побывала на торжестве, куда пришла вместе с мужем и двумя дочерьми.После праздника знаменитость посетила и концерт Филиппа Киркорова, хотя до этого творчество артиста ее не интересовало. В Сети тут же пришли к выводу, что телеведущая решила попросту воспользоваться ситуацией и сдружиться с поп-королем. Общение с Ольгой Бузовой певец прекратил после того, как звезда раскрыла его номер телефона, когда хотела похвастаться дружбой с настолько знаменитым исполнителем.