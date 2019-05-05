Милена Безбородова высмеяла походку Алены Савкиной на видео
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова решила высмеять манеры бывшей избранницы Ильи Яббарова Алены Савкиной. Она показала походку экс-проектантки, а ее возлюбленный Алексей Безус снял все на камеру.
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После съемок ролик с тем, как Милена Безбородова копирует походку Алены Савкиной, когда та шла на Лобное место, попал в Сеть. Многие поклонники тут же решили, что таким шагом звезда реалити решила поддержать Илью Яббарова, ведь известно, что саратовский шансонье никак не может найти общий язык с матерью своего маленького сына.
Многие телезрители посчитали подобные выходки Милены Безбородовой обидными, ведь никому не хотелось бы, чтобы его привычки не только высмеивали, но и показывали в Сети на всеобщее обозрение.
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После съемок ролик с тем, как Милена Безбородова копирует походку Алены Савкиной, когда та шла на Лобное место, попал в Сеть. Многие поклонники тут же решили, что таким шагом звезда реалити решила поддержать Илью Яббарова, ведь известно, что саратовский шансонье никак не может найти общий язык с матерью своего маленького сына.
Многие телезрители посчитали подобные выходки Милены Безбородовой обидными, ведь никому не хотелось бы, чтобы его привычки не только высмеивали, но и показывали в Сети на всеобщее обозрение.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:39