Милена Безбородова высмеяла походку Алены Савкиной на видео





[/center]После съемок ролик с тем, как Милена Безбородова копирует походку Алены Савкиной, когда та шла на Лобное место, попал в Сеть. Многие поклонники тут же решили, что таким шагом звезда реалити решила поддержать Илью Яббарова, ведь известно, что саратовский шансонье никак не может найти общий язык с матерью своего маленького сына.Многие телезрители посчитали подобные выходки Милены Безбородовой обидными, ведь никому не хотелось бы, чтобы его привычки не только высмеивали, но и показывали в Сети на всеобщее обозрение.