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Роман Гриценко после расставания с девушкой стал жить в одной квартире с Давидом Анташвили

Бывший участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко после расставания с бывшей возлюбленной Евгенией Шестаковой переехал в новую квартиру и живет с экс-проектантом Давидом Анташвили. Об этом сам молодой человек рассказал в соцсетях.
Роман Гриценко после расставания с девушкой стал жить в одной квартире с Давидом Анташвили

За жизнью звезды проекта "Дом-2" Романа Гриценко после его ухода пристально наблюдали не только фанаты, но и телезрители. Многих удивило то, как быстро молодой человек нашел возлюбленную в лице Евгении Шестаковой и заговорил о свадьбе. Пара даже познакомила друг друга с родителями, однако счастье оказалось недолгим.

Несколько ссор буквально уничтожили взаимопонимание в паре, после чего Роман Гриценко показал синяк под глазом, а Евгения Шестакова утверждала, что ее тело полностью покрыто ссадинами. Теперь же, после окончательного разрыва с девушкой Гриценко переехал в квартиру коллеги по реалити "Дом-2" Давиду Анташвили. Видимо, молодые люди хорошо ладят, живя в одном помещении, так как о переезде экс-проектант сообщил с радостью.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:22

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