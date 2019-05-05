Роман Гриценко после расставания с девушкой стал жить в одной квартире с Давидом Анташвили

За жизнью звезды проекта "Дом-2" Романа Гриценко после его ухода пристально наблюдали не только фанаты, но и телезрители. Многих удивило то, как быстро молодой человек нашел возлюбленную в лице Евгении Шестаковой и заговорил о свадьбе. Пара даже познакомила друг друга с родителями, однако счастье оказалось недолгим.Несколько ссор буквально уничтожили взаимопонимание в паре, после чего Роман Гриценко показал синяк под глазом, а Евгения Шестакова утверждала, что ее тело полностью покрыто ссадинами. Теперь же, после окончательного разрыва с девушкой Гриценко переехал в квартиру коллеги по реалити "Дом-2" Давиду Анташвили. Видимо, молодые люди хорошо ладят, живя в одном помещении, так как о переезде экс-проектант сообщил с радостью.