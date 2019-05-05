Инна Воловичева прислушивается к советам деда об управлении своим бизнесом

Не так давно экс-участница проекта "Дом-2" Инна Воловичева поздравила своего дедушку с 93-летием, посвятив этому событию трогательный пост в соцсети Instagram. Поклонники тут же поддержали звезду, после чего она решила больше рассказать о взаимоотношениях с родственником.Так, Инна Воловичева призналась, что дедушка часто дает ей советы касательно дел. Именно мужчина посоветовал внучке почаще вводить в меню новые блюда, так как людям хочется разнообразия. Также он настоял на том, чтобы повара готовили и вкусную "вредную" еду, например, десерты.Сейчас Инна Воловичева вместе с супругом строит дом в деревне, все делая собственными руками. Дедушка также старается помочь молодой семье, согласившись отдать свои запасы толи и других материалов. Как их применить, бывшая участница реалити пока не знает, однако ценит трогательное отношение дедушки к ней.