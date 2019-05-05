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Инна Воловичева прислушивается к советам деда об управлении своим бизнесом

Бывшая участница проекта "Дом-2" Инна Воловичева прославилась благодаря своему умению готовить, после чего открыла собственный бизнес. Недавно звезда призналась, что прислушивается к советам деда, как им управлять.
Инна Воловичева прислушивается к советам деда об управлении своим бизнесом

Не так давно экс-участница проекта "Дом-2" Инна Воловичева поздравила своего дедушку с 93-летием, посвятив этому событию трогательный пост в соцсети Instagram. Поклонники тут же поддержали звезду, после чего она решила больше рассказать о взаимоотношениях с родственником.

Так, Инна Воловичева призналась, что дедушка часто дает ей советы касательно дел. Именно мужчина посоветовал внучке почаще вводить в меню новые блюда, так как людям хочется разнообразия. Также он настоял на том, чтобы повара готовили и вкусную "вредную" еду, например, десерты.

Сейчас Инна Воловичева вместе с супругом строит дом в деревне, все делая собственными руками. Дедушка также старается помочь молодой семье, согласившись отдать свои запасы толи и других материалов. Как их применить, бывшая участница реалити пока не знает, однако ценит трогательное отношение дедушки к ней.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:03

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