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“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова ответила хейтерам на критику снимком в купальнике

Актриса Наталья Рудова показала снимок в купальнике на своей странице в сети Instagram. В записи к публикации звезда обратилась к публике, передав “привет от целлюлитных артисток”.
“Привет от целлюлитных”: Наталья Рудова ответила хейтерам на критику снимком в купальнике

На период майских праздников Наталья Рудова отправилась в Турцию, откуда часто публикует фотографии с отдыха. Накануне артистка поделилась снимком, для которого позирует в купальнике на шезлонге. Актриса передала привет “идеальным и счастливым” поклонницам от “целлюлитных артисток”. Публика не восприняла всерьез слова о несовершенствах фигуры Рудовой, отметив, что актриса прекрасно выглядит.

Данную публикацию Наталья Рудова выложила спустя пару часов после того, как Анна Седокова пострадала от излишнего внимания на отдыхе. Певица тоже находится в Турции, где узнавшие ее поклонники сфотографировали звезду у бассейна. Кадры показывают целлюлит на бедрах Седоковой, что она впоследствии объяснила в режиме Stories в сети Instagram. Певица показала себя со всех сторон перед зеркалом, отметив, что она мать троих детей, а также попросила внимательных фолловеров не мешать ее отдыху.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:10

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