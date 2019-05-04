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Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта. Варианты модели можно будет применять для разработки стилусов и геймпадов.
Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Контроллер позволяет вращать виртуальный объект, для чего нужно сделать соответственное движение большим пальцем руки. При этой процедуре вибрации дают возможность конечностям ощущать свойства виртуального объекта. Таким образом Microsoft нашли способ принудить устройство проводить вибрации так, дабы юзер предполагал, что взаимодействует с иным элементом.

TORC позволит более уверенно контролировать свои действия владельцу техники в виртуальном пространстве и заставит его ощущать прямое проникновение в виртуальную реальность. Премьера контроллера состоится 5 мая в Шотландии на одном их технологических форумов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:36

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