Соединение генитального и орального герпеса провоцирует развитие новых болезней





Вирусы ВПГ-1 и ВПГ-2 могут соединяться друг с другом, в результате чего образуются очередные модификации герпеса. Проводившие исследование научные сотрудники Университета Джорджа Вашингтона заявили, что его положительный итог может оказать помощь в создании препарата против ВПГ. Живая вакцина против ВПГ-2 способна рекомбинировать с циркулирующими штаммами первой версии, формируя инфекционный недуг. Ситуация усложняется тем, что в ликвидации герпеса врачи до этого добились незначительных успехов, а болезни такого рода провоцируют смертоносные заболевания.Представители университета назвали герпес одним из наиболее стигматизирующих вирусов, способных поражать огромное количество людей, и поэтому требуется усиленная работа для предотвращения его продвижения. ВПГ-1 и ВПГ-2 по-прежнему умеют рекомбинироваться, что провоцирует непредсказуемые последствия для человека.