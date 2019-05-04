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Соединение генитального и орального герпеса провоцирует развитие новых болезней

В организме могут появиться неожиданные последствия смешивания орального и генитального герпеса. Ученые в таком случае допускают появление новых болезней.
Соединение генитального и орального герпеса провоцирует развитие новых болезней

Вирусы ВПГ-1 и ВПГ-2 могут соединяться друг с другом, в результате чего образуются очередные модификации герпеса. Проводившие исследование научные сотрудники Университета Джорджа Вашингтона заявили, что его положительный итог может оказать помощь в создании препарата против ВПГ. Живая вакцина против ВПГ-2 способна рекомбинировать с циркулирующими штаммами первой версии, формируя инфекционный недуг. Ситуация усложняется тем, что в ликвидации герпеса врачи до этого добились незначительных успехов, а болезни такого рода провоцируют смертоносные заболевания.

Представители университета назвали герпес одним из наиболее стигматизирующих вирусов, способных поражать огромное количество людей, и поэтому требуется усиленная работа для предотвращения его продвижения. ВПГ-1 и ВПГ-2 по-прежнему умеют рекомбинироваться, что провоцирует непредсказуемые последствия для человека.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:51

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