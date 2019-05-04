«Теща бывшей не бывает»: Максим Виторган поделился подробностями отпуска с мамой Собчак

«Теща бывшей не бывает», — написал актер, сопроводив подпись смайлом.

В своем микроблоге в Instagram Максим Виторган опубликовал снимок, где за его спиной видно мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову. Известно, что после разрыва знаменитости решили сохранить хорошие отношения ради сына Платона.На снимке Маским Виторган предстал в футблоке и бейсболке с надписью "Людмила". Если учесть, что вчера Ксения Собчак опубликовала в Instagram трогательный снимок с матерью, который сопроводила поздравительным постом в честь ее дня рождения, можно предположить, что актер таким образом тоже решил поздравить тещу с праздником.