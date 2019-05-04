АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

«Теща бывшей не бывает»: Максим Виторган поделился подробностями отпуска с мамой Собчак

Максим Виторган вместе с супругой, телеведущей Ксенией Собчак отправился отметить майские праздники на курорте в Испании. Видимо, там же мать звезды "Дома-2" Людмила Нарусова отметила и свой день рождения.
«Теща бывшей не бывает»: Максим Виторган поделился подробностями отпуска с мамой Собчак

В своем микроблоге в Instagram Максим Виторган опубликовал снимок, где за его спиной видно мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову. Известно, что после разрыва знаменитости решили сохранить хорошие отношения ради сына Платона.
«Теща бывшей не бывает», — написал актер, сопроводив подпись смайлом.

«Теща бывшей не бывает»: Максим Виторган поделился подробностями отпуска с мамой Собчак

На снимке Маским Виторган предстал в футблоке и бейсболке с надписью "Людмила". Если учесть, что вчера Ксения Собчак опубликовала в Instagram трогательный снимок с матерью, который сопроводила поздравительным постом в честь ее дня рождения, можно предположить, что актер таким образом тоже решил поздравить тещу с праздником.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гибрид Toyota Prius Prime 2020 получит
Алле Пугачевой приснилась судьба
После интервью с Ольгой Бузовой Ксения
Соединение генитального и орального
Крис Браун восхитился откровенным
Егор Крид потребовал от организаторов
Скотленд-Ярд не будет заводить дело
«Теща бывшей не бывает»: Максим
Ксения Бородина боится полного
На дне Баренцева моря найден большой
Фоловеры шокированы состоянием комнаты
Razer выпустила эксклюзивную
Кейт Миддлтон мечтает о рождении
Спутник NASA сфотографировал закат и
Бритни Спирс после слухов о посещении
Диетологи назвали пять лучших пищевых
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о
Названы лучшие автомобили-амфибии СССР
Звезда «Дома-2» Маша Кохно потеряла слух
«Было настоящим шоком»: В Сети
Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c
Альбина Джанабаева вступилась за
Mortal Kombat внесли в Зал славы
Ольга Бузова опять засветила «мягкое
Ксения Бородина раскритиковала
Смартфон Realme X с выдвижной камерой
Участник «Дома-2» Максим Павленко
Анна Седокова поблагодарила тайного
Туристы в Великобритании смогут
Ксения Бородина набросилась с
Просмотреть все новости