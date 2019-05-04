Ксения Бородина боится полного разоблачения на шоу Кудрявцевой и Собчак



https://oane.ws/2019/05/04/nazvan-top-5-skopirovannyh-otechestvennyh-avtomobilej.html

Нужно отметить, что секреты Ксении Бородиной уже давно интересуют большое количество ее поклонников и телезрителей. Многие задаются вопросом, что скрывает звезда, прощает ли она мужу измены или делала ли когда-нибудь пластические операции. Тем не менее, раскрывать свои секреты телеведущая наотрез отказывается, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram.Многие считают, что Ксения Бородина просто боится полного разоблачения, ведь ради рейтингов ее коллеги нашли бы те секреты, о которых знаменитости вовсе не хочется рассказывать публике. Скорее всего, ей есть, что скрывать, а потому на "черный пиар" знаменитость не согласится.