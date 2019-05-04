Ксения Бородина боится полного разоблачения на шоу Кудрявцевой и Собчак
Телеведущая Ксения Бородина часто публикует снимки в Instagram, однако предпочитает не раскрывать подробностей своей личной жизни. Недавно звезда призналась, что не намерена стать гостьей программы "Секрет на миллион" или же "Осторожно, Собчак!".
Нужно отметить, что секреты Ксении Бородиной уже давно интересуют большое количество ее поклонников и телезрителей. Многие задаются вопросом, что скрывает звезда, прощает ли она мужу измены или делала ли когда-нибудь пластические операции. Тем не менее, раскрывать свои секреты телеведущая наотрез отказывается, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram.
Многие считают, что Ксения Бородина просто боится полного разоблачения, ведь ради рейтингов ее коллеги нашли бы те секреты, о которых знаменитости вовсе не хочется рассказывать публике. Скорее всего, ей есть, что скрывать, а потому на "черный пиар" знаменитость не согласится.
https://oane.ws/2019/05/04/nazvan-top-5-skopirovannyh-otechestvennyh-avtomobilej.html
Нужно отметить, что секреты Ксении Бородиной уже давно интересуют большое количество ее поклонников и телезрителей. Многие задаются вопросом, что скрывает звезда, прощает ли она мужу измены или делала ли когда-нибудь пластические операции. Тем не менее, раскрывать свои секреты телеведущая наотрез отказывается, о чем она рассказала своим подписчикам в Instagram.
Многие считают, что Ксения Бородина просто боится полного разоблачения, ведь ради рейтингов ее коллеги нашли бы те секреты, о которых знаменитости вовсе не хочется рассказывать публике. Скорее всего, ей есть, что скрывать, а потому на "черный пиар" знаменитость не согласится.
https://oane.ws/2019/05/04/nazvan-top-5-skopirovannyh-otechestvennyh-avtomobilej.html
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:21