Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов шоу “Голос. Дети”





Встреча с финалистами детского “Голоса” и Аллой Пугачевой состоялась в ресторане на Рублевке, где известная певица предрекла судьбу каждого. По словам Ержана Максима, который поделился комментариями в шоу на YouTube-канале TalkLike, певица дала свои советы и наставления детям, а также рассказала о вещем сне. Согласно приснившемуся, у Роберта Багратяна со временем может появиться своя группа, Ержан Максим станет всемирно известной звездой, а Нино Чеснер и Настя Иванова — актрисой и певицей соответственно. Финалисты шоу “Голос. Дети” получили в подарок золотые кулоны, а также автограф Пугачевой.На встречу не пришла занявшая первое место Микелла Абрамова, которая вместе со звездной матерью Алсу уехала на отдых сразу после финала. Однако публика предполагала, что юную звезду намеренно не стала звать Светлана Лобода.