Крис Браун восхитился откровенным снимком Рианны
Новый откровенный снимок Рианны не смог оставить равнодушным ее экс-возлюбленного Криса Брауна. Музыкант с интересом прокомментировал ее изображение.
Пара давно разошлась, но определенные фанаты подозревают, что их чувства еще не остыли друг к другу, указывая на действия Брауна, который продолжает следить за аккаунтом певицы в Instagram. Она не так давно обнародовала в микроблоге откровенный снимок, где предстала перед фолловерами в белом нижнем белье, что привело в восторг Криса Брауна.
«Купила, чтобы взорвать интернет. Так держать, Королева», - прокомментировал изображение артист и попросил у исполнительницы новых музыкальных композиций.
Рианна и Браун впервые завели отношения 12 лет назад, после чего не раз ссорились, расходились и вновь объединялись. В один момент их связи пришел конец, но бывшие возлюбленные остались друзьями и продолжают общаться.
Пара давно разошлась, но определенные фанаты подозревают, что их чувства еще не остыли друг к другу, указывая на действия Брауна, который продолжает следить за аккаунтом певицы в Instagram. Она не так давно обнародовала в микроблоге откровенный снимок, где предстала перед фолловерами в белом нижнем белье, что привело в восторг Криса Брауна.
«Купила, чтобы взорвать интернет. Так держать, Королева», - прокомментировал изображение артист и попросил у исполнительницы новых музыкальных композиций.
Рианна и Браун впервые завели отношения 12 лет назад, после чего не раз ссорились, расходились и вновь объединялись. В один момент их связи пришел конец, но бывшие возлюбленные остались друзьями и продолжают общаться.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:42