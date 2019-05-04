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Крис Браун восхитился откровенным снимком Рианны

Новый откровенный снимок Рианны не смог оставить равнодушным ее экс-возлюбленного Криса Брауна. Музыкант с интересом прокомментировал ее изображение.
Крис Браун восхитился откровенным снимком Рианны

Пара давно разошлась, но определенные фанаты подозревают, что их чувства еще не остыли друг к другу, указывая на действия Брауна, который продолжает следить за аккаунтом певицы в Instagram. Она не так давно обнародовала в микроблоге откровенный снимок, где предстала перед фолловерами в белом нижнем белье, что привело в восторг Криса Брауна.

«Купила, чтобы взорвать интернет. Так держать, Королева», - прокомментировал изображение артист и попросил у исполнительницы новых музыкальных композиций.

Рианна и Браун впервые завели отношения 12 лет назад, после чего не раз ссорились, расходились и вновь объединялись. В один момент их связи пришел конец, но бывшие возлюбленные остались друзьями и продолжают общаться.

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@vogueaustralia

Публикация от badgalriri (@badgalriri)



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:42

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