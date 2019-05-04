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Фоловеры шокированы состоянием комнаты Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Александра Черно и Иосиф Оганесян являются одними из самых популярных участников проекта "Дом-2" из-за постоянных скандалов. Девушку же то и дело критикуют за ее нечистоплотность, которую она в очередной раз продемонстрировала в новой комнате.
Фоловеры шокированы состоянием комнаты Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Не секрет, что сейчас участники шоу "Дом-2" стали проектантами программы "Спаси свою любовь", где пары должны научиться жизни за пределами Периметра. Так, Саша Черно и Иосиф Оганесян, как и их коллеги, получили комнату, в которой в прямом смысле слова все сияло чистотой, однако продолжалось так недолго.

Саша Черно то и дело ссорится с проектантами из-за своей неряшливости. Многие упрекают девушку в том, что она не только не поддерживает порядок в своей спальне, но и не моет посуду, не говоря уже о приготовлении еды. Участница реалити-шоу, в свою очередь, утверждает, что это все ложь, а не убирают за собой другие.
Фоловеры шокированы состоянием комнаты Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Благодаря последнему снимку с проекта "Спаси свою любовь" стало понятно, что Саша Черно вовсе не убирает в своей новой комнате, так как она лежит на кровати в окружении пакетов с вещами и грязных тарелок, которые не смогла не то, что помыть, а просто отнести на кухню. Телезрители и поклонники оказались в очередной раз шокированы таким поведением жены Иосифа Оганесяна и не понимают, что молодой человек нашел в супруге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:57

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