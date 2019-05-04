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Кейт Миддлтон мечтает о рождении четвертого ребенка из-за беременности Меган Маркл

Поклонники британской королевской семьи уверены, что Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке из-за беременности Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская может повторить судьбу Елизаветы II, у которой четыре наследника.
Кейт Миддлтон мечтает о рождении четвертого ребенка из-за беременности Меган Маркл

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей, а поклонники британской королевской семьи ждут, когда пара объявит о новой беременности. Однако герцог и герцогиня Кембриджские не спешат заводить четвертого наследника. Накануне осведомленный источник сообщил о вероятности рождения еще одного ребенка в королевской семье, о чем задумалась Миддлтон. Немаловажную роль здесь сыграла беременность Меган Маркл, как уверена публика, поскольку молодая супруга принца Гарри выглядела счастливой во время нее.
Кейт Миддлтон мечтает о рождении четвертого ребенка из-за беременности Меган Маркл

Кейт Миддлтон плохо переносит беременность, например, ее тошнит по утрам, а из-за токсикоза ее приходилось даже госпитализировать. Неизвестно, мечтает ли о еще одном ребенке принц Уильям, но общественность уверена, что он будет готов на это ради супруги. В таком случае пара повторит судьбу Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка в 1964 году.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:45

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