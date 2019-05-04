Кейт Миддлтон мечтает о рождении четвертого ребенка из-за беременности Меган Маркл





Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей, а поклонники британской королевской семьи ждут, когда пара объявит о новой беременности. Однако герцог и герцогиня Кембриджские не спешат заводить четвертого наследника. Накануне осведомленный источник сообщил о вероятности рождения еще одного ребенка в королевской семье, о чем задумалась Миддлтон. Немаловажную роль здесь сыграла беременность Меган Маркл, как уверена публика, поскольку молодая супруга принца Гарри выглядела счастливой во время нее.Кейт Миддлтон плохо переносит беременность, например, ее тошнит по утрам, а из-за токсикоза ее приходилось даже госпитализировать. Неизвестно, мечтает ли о еще одном ребенке принц Уильям, но общественность уверена, что он будет готов на это ради супруги. В таком случае пара повторит судьбу Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка в 1964 году.