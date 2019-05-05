Оливия Колман и Энтони Хопкинс сыграют в драме «Отец»





Энтони Хопкинс предстанет перед зрителями в роли отца героини Колман, который по сюжету отказывается от помощи родной дочери, но со временем он начинает сомневаться в личных когнитивных способностях и в действительности происходящего вокруг, и тогда ему крайне необходимо содействие родственницы. Режиссером является сам автор «Отца» Флориан Зеллер. Сценаристом кинокартины выступил Кристофер Хэмптон, ранее трудившийся над лентами «Опасные связи» и «Искупление».Пьесу, по которой снимут фильм, впервые поставили в Париже семь лет назад, а спустя два года ей вручили престижную награду Мольера. Позже произведение демонстрировали зрителям Бродвея и Лондона.