АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Лечение рака может провоцировать развитие сердечной недостаточности
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Диетологи назвали пять лучших пищевых добавок для женского здоровья

Многие женщины регулярно находятся на изнурительных диетах, из-за чего их организм не получает нужные питательные вещества. Диетологи назвали пять лучших пищевых добавок для здоровья представительниц прекрасного пола.
Диетологи назвали пять лучших пищевых добавок для женского здоровья

Врачи отмечают, что во время диеты необходимо добавлять в свой рацион эти продукты питания, иначе женщины вместе с проблемами веса получат целый «букет» других заболеваний. Самыми важными пищевыми добавками для организма представительниц прекрасного пола являются рыбий жир и льняное масло. Эти продукты позволят получить натуральные жиры и другие полезные вещества, способные укрепить здоровье. Рыбий жир советуют принимать либо в качестве активной биодобавки, либо из свежих морепродуктов.

Диетологи не советуют забывать и про витамины, наиболее важными из которых во время постоянных диет являются C и B12. Они не только позволят всему организму находиться в тонусе и рабочем состоянии, но и снижают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют несколько раз в год проходить курс именно этих витаминов.

Последней пищевой добавкой для женского здоровья, отмеченной диетологами, является соевый протеин. Он позволяет представительницам прекрасного пола восполнить широкий спектр питательных веществ, недополученных из-за регулярных диет. При этом специалисты рекомендуют всем людям обращаться за личной консультацией к диетологам, они помогут составить для человека идеальный рацион.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спутник NASA сфотографировал закат и
Бритни Спирс после слухов о посещении
Диетологи назвали пять лучших пищевых
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о
Названы лучшие автомобили-амфибии СССР
Звезда «Дома-2» Маша Кохно потеряла слух
«Было настоящим шоком»: В Сети
Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c
Альбина Джанабаева вступилась за
Mortal Kombat внесли в Зал славы
Ольга Бузова опять засветила «мягкое
Ксения Бородина раскритиковала
Смартфон Realme X с выдвижной камерой
Участник «Дома-2» Максим Павленко
Анна Седокова поблагодарила тайного
Туристы в Великобритании смогут
Ксения Бородина набросилась с
«На последние деньги»: Станислав
Nissan Livina не повторил успех
Иосиф Оганесян на новом видео голышом в
Яна Шевцова подтвердила наличие на
Ученые связали распитие диетической
«Дом-2» переполнен накаченными парнями,
«Нам подвластен этот мир»: Анна
В Челябинской области нашли трупы
Ирина Агибалова хочет за свой особняк
Компания Samsung создает «идеальный»
Анна Михалкова трогательно поздравила
Супруга Андрея Чуева увлеклась танцами
Ученые нашли связь между изменением
Просмотреть все новости