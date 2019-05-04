Диетологи назвали пять лучших пищевых добавок для женского здоровья





Врачи отмечают, что во время диеты необходимо добавлять в свой рацион эти продукты питания, иначе женщины вместе с проблемами веса получат целый «букет» других заболеваний. Самыми важными пищевыми добавками для организма представительниц прекрасного пола являются рыбий жир и льняное масло. Эти продукты позволят получить натуральные жиры и другие полезные вещества, способные укрепить здоровье. Рыбий жир советуют принимать либо в качестве активной биодобавки, либо из свежих морепродуктов.Диетологи не советуют забывать и про витамины, наиболее важными из которых во время постоянных диет являются C и B12. Они не только позволят всему организму находиться в тонусе и рабочем состоянии, но и снижают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют несколько раз в год проходить курс именно этих витаминов.Последней пищевой добавкой для женского здоровья, отмеченной диетологами, является соевый протеин. Он позволяет представительницам прекрасного пола восполнить широкий спектр питательных веществ, недополученных из-за регулярных диет. При этом специалисты рекомендуют всем людям обращаться за личной консультацией к диетологам, они помогут составить для человека идеальный рацион.