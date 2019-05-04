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Названы лучшие автомобили-амфибии СССР

В СССР создавали автомобили, плавающие по воде. В YouTube опубликован ролик лучших таких транспортных средств-амфибий.
Названы лучшие автомобили-амфибии СССР

Более всего машины такого типа интересовали военных. В итоге работы инженеров появился «МАВ», но потом его стали называть ГАЗом-46. В стране автомобиль выпускался в 1953-1958 годах. В 1950 году в Союзе принялись тестировать ЛуАЗ-967 ТПК, но в армии она появилась только спустя 19 лет. Эта «амфибия» могла перевозить боевое снаряжение и раненых.

После перевооружения войск возникла потребность в значительно грузоподъемной машине, и тогда появился ЗИС/ЗИЛ-485 БАВ. Сборкой автомобиля-амфибии в 1948 году начали заниматься днепровские специалисты, выпускавшие ее до 1959 года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:06

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