Названы лучшие автомобили-амфибии СССР





Более всего машины такого типа интересовали военных. В итоге работы инженеров появился «МАВ», но потом его стали называть ГАЗом-46. В стране автомобиль выпускался в 1953-1958 годах. В 1950 году в Союзе принялись тестировать ЛуАЗ-967 ТПК, но в армии она появилась только спустя 19 лет. Эта «амфибия» могла перевозить боевое снаряжение и раненых.После перевооружения войск возникла потребность в значительно грузоподъемной машине, и тогда появился ЗИС/ЗИЛ-485 БАВ. Сборкой автомобиля-амфибии в 1948 году начали заниматься днепровские специалисты, выпускавшие ее до 1959 года.