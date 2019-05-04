Звезда «Дома-2» Маша Кохно потеряла слух

«На самом деле я все это пишу сейчас и слезы градом, т.к. я скрипачка и слух для меня - это главное! Я ничего не слышу сейчас», - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.

Вчера Мария опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, который шокировал многочисленных ее поклонников. Дело в том, что в своем свежем блоге длинноволосая красавица рассказала о том, что полностью оглохла.По словам Кохно, она летела рейсом Симферополь-Москва, где во время посадки у нее заложило уши. До последнего блондинка надеялась, что все пройдет, как только они приземлятся, однако даже в столице ей не стало лучше.В один момент, как рассказала Мария, в голове у нее произошел хлопок, после которого из уха потекла кровь.Несмотря на то, что Кохно попыталась успокоить своих поклонников, указав им на то, что ей попались очень хорошие специалисты, многие подписчики девушки встревожены. Один за другим читатели принялись рассказывать свои истории из жизни. Оказывается, многие сталкивались с похожей проблемой.Как бы то ни было, но Мария очень переживает, ведь ей совсем скоро предстоит лететь в Таиланд. Звезда «Дома-2» попросила своих фанатов держать за нее кулачки и отметила, что читает все комментарии и сообщения, которые ей пишут поклонники.