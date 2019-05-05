Ученые «прогнали» антиматерию для показа свойств волны





Группа научных сотрудников Политехнического университета Милана, Университета Берна и Национального института ядерной физики Италии провела эксперимент с позитронами - частицами антиматерии. Они создали интерферометрический аппарат, адаптированный для потока малых позитронов.В ходе опыта поток данных элементов с энергией в 3 электровольта продуцировал радиоактивный источник на основе изотопа 22Na. Далее ученые разогнали позитроны на ускорителе до 16-килоэлектровольтной энергии, получив в итоге монохроматические частицы. Поток прошел через пару интерферометрических решеток, дистанция между «прутьями» которой составляла 1,2 микрона. За ее пределами располагалась сверхчувствительная пленка из бромида серебра. Исследование проводилось для энергий позитронов с несколькими показателями килоэлектровольт. После физики изучили пленку в микроскоп и получили в итоге дифракционную картину с расстояниями между максимумами в 5,8 микрон.