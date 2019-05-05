Ученые «прогнали» антиматерию для показа свойств волны
Материя и антиматерия способна вести себя как частица и волна. Опыт ученых из Швейцарии и Италии показал, что позитроны могут интерферировать друг с другом, еще это называется показать квантово-волновой дуализм.
Группа научных сотрудников Политехнического университета Милана, Университета Берна и Национального института ядерной физики Италии провела эксперимент с позитронами - частицами антиматерии. Они создали интерферометрический аппарат, адаптированный для потока малых позитронов.
В ходе опыта поток данных элементов с энергией в 3 электровольта продуцировал радиоактивный источник на основе изотопа 22Na. Далее ученые разогнали позитроны на ускорителе до 16-килоэлектровольтной энергии, получив в итоге монохроматические частицы. Поток прошел через пару интерферометрических решеток, дистанция между «прутьями» которой составляла 1,2 микрона. За ее пределами располагалась сверхчувствительная пленка из бромида серебра. Исследование проводилось для энергий позитронов с несколькими показателями килоэлектровольт. После физики изучили пленку в микроскоп и получили в итоге дифракционную картину с расстояниями между максимумами в 5,8 микрон.
Группа научных сотрудников Политехнического университета Милана, Университета Берна и Национального института ядерной физики Италии провела эксперимент с позитронами - частицами антиматерии. Они создали интерферометрический аппарат, адаптированный для потока малых позитронов.
В ходе опыта поток данных элементов с энергией в 3 электровольта продуцировал радиоактивный источник на основе изотопа 22Na. Далее ученые разогнали позитроны на ускорителе до 16-килоэлектровольтной энергии, получив в итоге монохроматические частицы. Поток прошел через пару интерферометрических решеток, дистанция между «прутьями» которой составляла 1,2 микрона. За ее пределами располагалась сверхчувствительная пленка из бромида серебра. Исследование проводилось для энергий позитронов с несколькими показателями килоэлектровольт. После физики изучили пленку в микроскоп и получили в итоге дифракционную картину с расстояниями между максимумами в 5,8 микрон.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:16