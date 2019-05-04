Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли





Телеведущий Энди Коэн расспросил Шарлиз Терон о ссоре с Анджелиной Джоли, однако актриса не пожелала отвечать на вопросы. Стало известно, что Терон и Джоли встречались только на официальных мероприятиях, поэтому мало знакомы. Причем гостья программы Watch What Happens Live считает Джоли очаровательной. Однако публика заметила, что слова Терон противоречат действительности, поскольку коллеги хорошо знакомы уже долгие годы, а про их вражду знают многие знаменитости.Не так давно для конфликта знаменитостей появился новый повод, а именно бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт. Согласно слухам, у Шарлиз Терон завязался роман с Питтом, а ранее они были друзьями. Свидетелями романтического проявления их дружбы стали гости показа фильма Roma в отеле Chateau Marmont.