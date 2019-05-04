Vivo представила смартфон Vivo S1 Pro c выдвижной камерой





Совсем недавно компания Vivo представила свою новую серию смартфонов Vivo S, тогда же они продемонстрировали первую модель – S1. Изначально было заявлено, что это устройство получит более сильную версию, теперь китайский бренд рассказал и о ней. Vivo S1 Pro будет иметь 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Основная камера является тройной (48, 8 и 5 МП), а фронтальная - одинарной на 32 МП. Последняя будет находиться на выдвижной платформе в правой верхней части устройства. Это позволило сделать экран новинки практически безрамочным.За производительность Vivo S1 Pro отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ, также новинка получит 256 ГБ встроенной памяти. Покупателям будет доступна и более дорогая версия смартфона – с 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутреннего накопителя и расширением через microSD до 256 ГБ. Новинка получит две SIM-карты, Wi-Fi, VoLTE, Bluetooth и USB 2.0. Устройство располагает аккумулятором емкостью 3700 мАч и будет работать на Android 9.0 Pie. Продажи начнутся в Китае 9 мая, цена новинки составит около 400 долларов по текущему курсу валют.