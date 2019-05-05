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Новое поколение BMW M135i получит 302-сильный мотор

Новое поколение автомобиля BMW M135i будет представлено в рамках Франкфуртского автосалона осенью 2019 года. Новинка немецкого автопроизводителя предположит покупателям мотор мощностью в 302 лошадиные силы и полный привод.
Новое поколение BMW M135i получит 302-сильный мотор

BMW M135i может стать прямым конкурентом для Mercedes-AMG A45 и Volkswagen Golf R. Об этом говорят технические характеристики новинки, позволяющие ей потеснить данных соперников с рынка. Новое поколение автомобиля впервые получит безальтернативный полный привод, так как раньше он был исключительно опциональным. Такое решение кажется достаточно неординарным, так как данная модель не является внедорожником.

Под капотом нового BMW M135i расположится 2,0-литровый двигатель с турбанаддувом, способный генерировать 302 лошадиные силы и 450 Нм крутящего момента. По этим характеристикам новинка уступает своему более старшему собрату M140i на 33 лошадиные силы и 50 Нм. При этом немецкий автопроизводитель собирается компенсировать этот недостаток улучшенной 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода, которые в сумме дадут машине лучшее ускорение, несмотря на более низкую мощность двигателя. Существуют слухи и относительно первой серии данной модели. Она может получит мотор, способный генерировать до 400 лошадиных сил.

Напомним, недавно BMW представили другую свою новинку – M3. Она получит опцию полного привода и 510-сильный двигатель.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:12

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